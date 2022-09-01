117

30 августа 2022 года были подведены итоги первого конкурса педагогических династий Самарской области. В нем принимали участие династии с общим стажем работы в образовательной отрасли от 50 до 287 лет. В финал вышли 7 человек.

По результатам конкурса победителем стала династия Рыгаловых государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица, имеющая 4 поколения – последователей семейной традиции, состоящая из 10 членов династии с общим трудовым стажем в отрасли 287 лет.

Поручение организовать конкурс педагогических династий Самарской области дал Глава региона во время празднования Дня учителя в 2021 году. «В преддверии Дня учителя в новой школе на Мехзаводе пообщался по ВКС с педагогами региона. Получился содержательный диалог, во время которого обсудили не только достигнутые успехи, но также разобрали проблемные моменты. В результате дал коллегам ряд поручений. Одно из них – провести конкурс педагогических династий области», – отметил Дмитрий Азаров

Цель конкурса – популяризация и повышение престижа педагогических профессий. Он будет проводиться в Самарской области ежегодно.

Награждение победителя и участников конкурса состоится в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Международному дню учителя.