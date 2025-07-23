Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности»

С 1 марта по 15 апреля 2025 года проходил приём заявок на первый конкурс проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности». Участниками стали 9 муниципальных образований, представивших 24 проекта, реализованных в 2024 году.
В рамках Конкурса осуществляется поддержка муниципальных образований, физических лиц и организаций, наиболее успешно реализовавших практики инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.
Конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:
в номинации «Большие изменения»:
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сельское поселение Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области
с общественным проектом «Сквер Победы» – обустройство аллеи по ул. Почтовой в селе Верхняя Орлянка
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1 место
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городской округ Тольятти Самарской области
с общественным проектом «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок
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2 место
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городской округ Сызрань
с общественным проектом «Сказочная планета «Любодворик» – обустройство детской площадки по ул. Звездной, д. 38, д. 40
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3 место
в номинации «Спонсорский вклад»:
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ТСН «ТСЖ д. 33 по ул. Локомобильной»
при софинансировании общественного проекта
«Наша стоянка» – устройство парковочных мест и установка ограждения по ул. Локомобильной, д. 33
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1 место
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ООО «Семена»
при софинансировании общественного проекта
«Дорога в школу 2» – устройство дорожного покрытия
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2 место
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АО «Тяжмаш»
при софинансировании общественного проекта
«Уютный уголок» – благоустройство дворовой территории
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3 место
в номинации «Общественный вклад»:
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Инициативная группа общественного проекта
«Само очарование» – устройство щебеночного покрытия дороги
Таран Елена Викторовна
Анютин Александр Николаевич
Барабанщиков Андрей Александрович
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1 место
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Инициативная группа общественного проекта
«Долгожданная Дачная» – устройство асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Дачной от 9-го Дачного въезда
Мясникова Ксения Петровна
Смирнов Сергей Леонидович
Загвоздин Александр Георгиевич
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2 место
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Инициативная группа общественного проекта
«Лучший двор» – обустройство детской игровой и спортивно-игровой площадок по ул. Астраханской, д. 34, д. 36
Мустафина Нурия Зарифулловна
Скрупски Оксана Александровна
Калмыкова Анастасия Константиновна
Мизонова Ирина Петровна
Чернышенко Людмила Петровна
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3 место
в номинации «Эффективность участия в конкурсных процедурах»:
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городской округ Новокуйбышевск Самарской области
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1 место
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городской округ Тольятти Самарской области
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2 место
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городской округ Сызрань Самарской области
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3 место
Награждение победителей состоится осенью текущего года, победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 место.