Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности»

126

С 1 марта по 15 апреля 2025 года проходил приём заявок на первый конкурс проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности». Участниками стали 9 муниципальных образований, представивших 24 проекта, реализованных в 2024 году.

В рамках Конкурса осуществляется поддержка муниципальных образований, физических лиц и организаций, наиболее успешно реализовавших практики инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.

Конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:

в номинации «Большие изменения»:

сельское поселение Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области с общественным проектом «Сквер Победы» – обустройство аллеи по ул. Почтовой в селе Верхняя Орлянка 1 место городской округ Тольятти Самарской области с общественным проектом «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок

с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова,

д. 48 2 место городской округ Сызрань с общественным проектом «Сказочная планета «Любодворик» – обустройство детской площадки по ул. Звездной, д. 38, д. 40 3 место

в номинации «Спонсорский вклад»:

ТСН «ТСЖ д. 33 по ул. Локомобильной» при софинансировании общественного проекта «Наша стоянка» – устройство парковочных мест и установка ограждения по ул. Локомобильной, д. 33 1 место ООО «Семена» при софинансировании общественного проекта «Дорога в школу 2» – устройство дорожного покрытия

по ул. Школьной от д. 44 до д. 66 в селе Михайло-Овсянка 2 место АО «Тяжмаш» при софинансировании общественного проекта «Уютный уголок» – благоустройство дворовой территории

по ул. Новостроящейся, д. 32 3 место

в номинации «Общественный вклад»:

Инициативная группа общественного проекта «Само очарование» – устройство щебеночного покрытия дороги

по ул. Очарования от ул. Вишневой до ул. Березовой в селе Подстепки Таран Елена Викторовна Анютин Александр Николаевич Барабанщиков Андрей Александрович 1 место Инициативная группа общественного проекта «Долгожданная Дачная» – устройство асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Дачной от 9-го Дачного въезда

до ул. Степана Разина и по 11-ому Дачному въезду в селе Подстепки Мясникова Ксения Петровна Смирнов Сергей Леонидович Загвоздин Александр Георгиевич 2 место Инициативная группа общественного проекта «Лучший двор» – обустройство детской игровой и спортивно-игровой площадок по ул. Астраханской, д. 34, д. 36 Мустафина Нурия Зарифулловна Скрупски Оксана Александровна Калмыкова Анастасия Константиновна Мизонова Ирина Петровна Чернышенко Людмила Петровна 3 место

в номинации «Эффективность участия в конкурсных процедурах»:

городской округ Новокуйбышевск Самарской области 1 место городской округ Тольятти Самарской области 2 место городской округ Сызрань Самарской области 3 место

Награждение победителей состоится осенью текущего года, победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 место.