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Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности»

23 июля 2025 12:26
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Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности»

С 1 марта по 15 апреля 2025 года проходил приём заявок на первый конкурс проектов инициативного бюджетирования «Открытые возможности». Участниками стали 9 муниципальных образований, представивших 24 проекта, реализованных в 2024 году.

В рамках Конкурса осуществляется поддержка муниципальных образований, физических лиц и организаций, наиболее успешно реализовавших практики инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.

Конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:

в номинации «Большие изменения»:

сельское поселение Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области

с общественным проектом «Сквер Победы» – обустройство аллеи по ул. Почтовой в селе Верхняя Орлянка

1 место

городской округ Тольятти Самарской области

с общественным проектом «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок
 с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова,
 д. 48

2 место

городской округ Сызрань

с общественным проектом «Сказочная планета «Любодворик» – обустройство детской площадки по ул. Звездной, д. 38, д. 40

3 место

 

в номинации «Спонсорский вклад»:

ТСН «ТСЖ д. 33 по ул. Локомобильной»

при софинансировании общественного проекта

«Наша стоянка» – устройство парковочных мест и установка ограждения по ул. Локомобильной, д. 33

1 место

ООО «Семена»

при софинансировании общественного проекта

«Дорога в школу 2» – устройство дорожного покрытия
 по ул. Школьной от д. 44 до д. 66 в селе Михайло-Овсянка

2 место

АО «Тяжмаш»

при софинансировании общественного проекта

«Уютный уголок» – благоустройство дворовой территории
 по ул. Новостроящейся, д. 32

3 место

в номинации «Общественный вклад»:

Инициативная группа общественного проекта

«Само очарование» – устройство щебеночного покрытия дороги
 по ул. Очарования от ул. Вишневой до ул. Березовой в селе Подстепки

Таран Елена Викторовна

Анютин Александр Николаевич

Барабанщиков Андрей Александрович

1 место

Инициативная группа общественного проекта

«Долгожданная Дачная» – устройство асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Дачной от 9-го Дачного въезда
 до ул. Степана Разина и по 11-ому Дачному въезду в селе Подстепки

Мясникова Ксения Петровна

Смирнов Сергей Леонидович

Загвоздин Александр Георгиевич

2 место

Инициативная группа общественного проекта

«Лучший двор» – обустройство детской игровой и спортивно-игровой площадок по ул. Астраханской, д. 34, д. 36

Мустафина Нурия Зарифулловна 

Скрупски Оксана Александровна

Калмыкова Анастасия Константиновна

Мизонова Ирина Петровна

Чернышенко Людмила Петровна

3 место

в номинации «Эффективность участия в конкурсных процедурах»:

городской округ Новокуйбышевск Самарской области

1 место

городской округ Тольятти Самарской области

2 место

городской округ Сызрань Самарской области

3 место

 

Награждение победителей состоится осенью текущего года, победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 место.

 

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