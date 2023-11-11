Подросткам в Самарской области вручили паспорта граждан РФ

176

Сотрудники полиции пригласили 14-летних ребят, отличившихся в учебе, юных спортсменов, увлеченных научной и творческой деятельностью в межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» для вручения паспортов.

С приветственным словом перед присутствующими выступил начальник отделения по вопросам миграции Татьяна Селифонова. Капитан полиции подчеркнула всю важность события и отметила, что быть гражданином России – это большая ответственность и честь, а так же пожелала ребятам успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго.

Председатель Общественного совета при территориальном отделе полиции Татьяна Вобликова пожелала новым гражданам России успехов во всех начинаниях.

В торжественной обстановке получили главный документ пятеро ребят, достигших 14-летнего возраста.

В завершение церемонии, участники мероприятия отметили, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны.

Ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали, получив свой первый паспорт.

Встреча юных граждан страны завершилась памятными фотографиями.