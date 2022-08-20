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Подразделения ГУ МЧС СО и Волжского спасательного центра участвуют в военно-техническом форуме «Армия -2022»

20 августа 2022 19:55
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Форум проходит на военном аэродроме «Кряж» Центрального военного округа с 19 по 21 августа.

В рамках мероприятия организована выставка, в которой принимают участие подразделения Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России.

На открытой площадке представлены современные образцы аварийно-спасательной, пожарно-спасательной и инженерной техники.

Пожарно-спасательная техника представлена Главным управлением МЧС России по Самарской области в виде четырех основных пожарных автоцистерн на базе автомобилей УРАЛ, MAN и ГАЗ, предназначенных для оперативной доставки личного состава пожарного расчета, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента к месту пожара.

Аварийно-спасательная техника представлена в виде подвижного спасательного поста на базе автомобиля КАМАЗ, предназначенного для оперативной доставки спасателей, специального аварийно-спасательного оборудования и инструмента к месту возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, обеспечения выполнения спасательных и неотложно-восстановительных работ при их ликвидации, мероприятий по поиску и оказанию медицинской помощи пострадавшим, локализации очагов пожаров, возникших в результате ДТП, обеспечения связи и оповещения в ходе ликвидации последствий аварий и ДТП.

Волжский спасательный центр демонстрирует на выставке 3 единицы техники таких, как автомобиль радиационно-химической разведки АРХР на базе автомобиля УАЗ "Патриот", мобильный комплекс специальной обработки на базе автомобиля КАМАЗ, предназначенный для дегазации, деактивации и дезинфекции объектов и территорий, и аварийно-спасательный автомобиль тяжелого класса на базе автомобиля КАМАЗ 43118. сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

 

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