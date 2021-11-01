Поддержи самого народного участкового Самарской области!

135

Стартовал финальный этап конкурса МВД РФ «Народный участковый-2021», в котором принимает участие наш земляк.

https://www.samara.kp.ru/ media/856330/

1 ноября на сайте издания «Комсомольская правда» стартовало финальное голосование всероссийского конкурса МВД РФ «Народный участковый-2021». До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях может поддержать нашего участника и отдать за него свой голос.

Как сообщалось ранее, победителем в Самарской области, заручившись поддержкой земляков, руководства и коллег, стал Олег Романов – участковый уполномоченный из Самары.

Капитан полиции служит в органах внутренних дел с 2018 года. Для него работа участковым – это возможность всегда быть с людьми, помогать им найти выход из непростых жизненных ситуаций.

Благодаря именно нашей с вами активной поддержке победителем конкурса может стать наш земляк, который добросовестно служит в своем родном городе, где его ценят, любят и уважают!