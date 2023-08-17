Почётные гости примут участие в фестивале «Самарское Знамя»

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Уже в эту субботу, 19 августа, гостей и жителей Самары приглашают к участию в V Международном патриотическом фестивале «Самарское Знамя». С 2019 года патриотический фестиваль «Самарское Знамя» является основным мероприятием одноименного Международного патриотического проекта, реализуемого с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО) при поддержке Правительства Самарской области и Самарской митрополии, в сотрудничестве с представителями Международного Движения Русофилов.

Почетными гостями юбилейного фестиваля «Самарское Знамя» станут болгарский кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Штерянов, потомки участников исторических событий Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – праправнук подполковника Русской императорской армии, командира 3-й дружины болгарского ополчения Павла Калитина Дмитрий Логунов и праправнук генерал-майора Русской императорской армии, командира болгарского ополчения Николая Столетова Анатолий Столетов с супругой Зинаидой, руководитель Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Харитонов.

По традиции фестивальные мероприятия начнутся с торжественного молебна в Иверском женском монастыре (г. Самара, Волжский проспект, д. 1, корпус 1), где 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Молебен проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. После молебна состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада (г.Самара, ул.Красноармейская, д.2а). Начало мероприятий на территории Иверского женского монастыря – 12.00.

В 13.00 в Струковском саду состоится торжественное открытие фестиваля. В ходе церемонии открытия будут награждены победителей творческих конкурсов патриотического проекта «Самарское знамя», который проходил на территории Самарской области в течение года. Проект включал в себя творческие и конкурсы, патриотические программы, олимпиады, научно-практические конференции, литературные гостиные, концерты и другие мероприятия, посвященные событиям конца XIX века, истории Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. и Самарского Знамени.

В этом году на территории Струковского парка будет работать 40 интерактивных площадок (PDF) – это рекордное количество. Программа составлена таким образом, чтобы каждый гость фестиваля смог найти для интересный себя формат изучения истории Самарского знамени и вклада России в освобождение Балканского полуострова от 500-летнего османского ига.

Региональное отделение «РВИО» в Самарской области на летней сцене проведет тематический лекторий с кинопоказом. На площадке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина расскажут об истории Самарского знамени, геральдике и государственных символах Самарской области, фамильных геральдических символах семей, связанных с историей и культурой Самарского края. Исторические клубы, посвященные Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг., представят несколько площадок, на которых будет реконструирован быт, культура и военные традиции конца XIX века. В ретро-фотоателье можно будет примерить и сфотографироваться в исторических костюмах эпохи Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг.

Если по каким-то причинам не получится посетить фестиваль, есть уникальная возможность его услышать – в буквальном смысле слова. Весь день на площадке будет работать открытая студия радио «Губерния». В прямом эфире из Струковского сада – включения ведущих единственной радиостанции региона с собственным круглосуточным вещанием и эксклюзивные интервью с участниками и гостями события.

Патриотический проект Самарской области «Самарское знамя» в современных реалиях приобретает особое звучание. Сегодня в ходе специальной военной операции Самарское Знамя является символом Самарского батальона, оставаясь важным духовным символом, укрепляющим веру в победу. Часть тематических площадок будут посвящены современной героической истории нашей страны. На фестивале будет возможность познакомится с условиями контрактной службы в ВС РФ. Отделение «РВИО» Сергиевского муниципального района проведет мастер- класс по изготовлению свечей из воска на углях, члены центра «Авангард-Самара» продемонстрируют навыки сборки/разборки автомата.

Маленьких гостей фестиваля ждут подвижные и спортивные игры, хороводы и выступления танцевальных и музыкальных коллективов, мастер-классы по изготовлению игрушек, создание коллективной аппликативной композиции «Болгарский ковер».

Атмосферным акцентом фестиваля станет выступление военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Военные музыканты оркестра будут одеты в историческую форму Александрийского полка, ныне 15 Гвардейской мотострелковой Александрийской бригады.

Мероприятия в Струковском саду будут проходить в течение дня с 13.00 до 19.00.

Вход свободный.