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Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы

29 апреля 2025 20:35
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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы.
В регионе ведется большая работа по организации диспансеризации непосредственно на рабочих местах и повышению эффективности периодических медицинских осмотров.

 "Все мероприятия направлены на увеличение продолжительности жизни населения путем укрепления здоровья и снижения преждевременной смертности. Жители Самарской области могут пройти профилактический осмотр и диспансеризацию не только в своей поликлинике, но и по месту работы. Одновременное проведение периодического медицинского осмотра и диспансеризации позволяет сберечь время сотрудников, сэкономить до 50% средств на оплату периодического осмотра, а также обеспечить своевременное выявление заболеваний и факторов риска их развития», - подчеркнул главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Мониторинг ведется на еженедельной основе. Для проведения профилактических мероприятий на предприятиях в регионе работают:
 более 1200 врачей
 около 1700 медицинских сестер, работающих в 72 отделениях профилактики,
 108 мобильных врачебно-сестринских бригад.

"Социальная ответственность и забота о здоровье сотрудников со стороны руководства предприятий может проявляться не только организацией профилактических осмотров и диспансеризации, но и внедрением корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах», - отметил Александр Муравец.

Руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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