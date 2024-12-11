Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко

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Губернатор Вячеслав Федорищев подписал постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Самарской области». Им стал легендарный летчик-космонавт Олег Кононенко.

Олег Кононенко — Герой России, внесший огромный вклад в развитие космонавтики. На его счету мировой рекорд по общему пребыванию в космосе — 1111 суток, выход в открытый космос продолжительностью более 7 часов, рекорд длительности непрерывного полета на МКС — 373 суток 20 часов 14 минут и 22 секунды, пишет 63.ру.

— Встречались с Олегом Дмитриевичем в октябре, в день 130-летия РКЦ «Прогресс», где он работал ведущим инженером и начинал свой путь по покорению космоса. Перед общением коллеги передали мне информацию, что уже длительное время не решается вопрос с присвоением ему звания «Почетный гражданин Самарской области». Пообещал, что всё сделаем. Рад, что всё получилось и заслуженная награда нашла Героя, — прокомментировал глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области