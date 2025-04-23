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Первый заместитель главы городского округа Самара Юлия Ашуркова посетила молочный комбинат «Самаралакто» - один из ведущих производственных филиалов компании H&N и единственную ее производственную площадку, на которой производятся термостатные йогурты и безлактозная линейка продукции ряда популярных в России брендов.

«Такие предприятия как «Самаралакто» играют важную роль в обеспечении продовольственной независимости города, региона и страны в целом, создают рабочие места и укрепляют доверие потребителей к отечественной продукции. Особенно для нас важно, чтобы они включались в социальную жизнь города и его развитие. Договорились с руководством сотрудничать в этом направлении, - сказала первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова. – Благодарю за интересную экскурсию по цехам и знакомство с коллективом. Увидела, что это люди, которые относятся к своему делу со всей ответственностью и, самое главное, с любовью».

Отметим, что молочный комбинат «Самаралакто» является обладателем звания «Достояние губернии», золотых медалей и дипломов Поволжской агропромышленной выставки. В прошлом году он был выбран в качестве съемочной площадки для всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» Министерства образования РФ.