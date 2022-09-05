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Первые в пяти номинациях: Самарская область стала лидером ПФО по числу побед в конкурсе «Экспортер года – 2022»

5 сентября 2022 18:18
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Окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года -2022» определила победителей в Приволжском федеральном округе.

Окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года -2022» определила победителей в Приволжском федеральном округе. В этом году лидером округа по количеству первых мест стала Самарская область.

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с несправедливыми, беспрецедентными по своему объему санкциями, выстраивание внешнеэкономических связей с дружественными странами приобретает особую значимость, — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - В Самарской области ведется системная работа по поддержке региональных компаний, которые работают как на внутреннем рынке, так и поставляют продукцию на экспорт. Рад тому, что такая поддержка позволяет самарским предприятиям, несмотря ни на какие сложности, развиваться и расширять географию поставок».

Премия «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Мы оказываем начинающим и опытным экспортерам широкий спектр услуг, постоянно расширяем его наиболее актуальными инструментами, помогаем бизнесу находить партнеров за рубежом и выстраивать эффективную внешнеэкономическую деятельность с поддержкой региона», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Экспортёры региона вошли в первые тройки в пяти номинациях.

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» заняла компания «ВЭЛТ», выпускающая развивающие пазлы, декоративные объемные карты из дерева и акрила, головоломки и другие изделия. Компания работает на площадке индустриального парка «Преображенка».

В номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» победило ООО «АвтоГазТранс», ведущий завод-изготовитель углекислотного оборудования в России и за рубежом.

«Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» стало ООО «Услада», производитель кондитерских изделий.

«Прорывом года» стали сразу две компании нашего региона. Первое «прорывное» место заняло ООО «ВЭЛТ», второе конкурсная комиссия отдала ООО «АвтоГазТранс».

ООО «ВЭЛТ» также стало лучшим в номинации «Ответственный экспортер ESG».

Среди предприятий крупного бизнеса было отмечено ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер». Медучреждение заняло третье место как «Экспортер года в сфере услуг» и «Ответственный экспортер ESG».

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