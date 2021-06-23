Первые пять автомобилей разыграли между привившимися от коронавируса москвичами

Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет.
С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей.
Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24".
Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня.
Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей.
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