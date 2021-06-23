Первые пять автомобилей разыграли между привившимися от коронавируса москвичами

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Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет.

С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей.

Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24".

Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня.

Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей.

Фото: pixabay