Пенсии женщин в России оказались выше, чем мужчин

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Женщины-пенсионеры в России получают пенсию, в среднем, выше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год.

«Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные, с которыми ему удалось ознакомиться.

Согласно официальной статистике, средний размер пенсионного обеспечения для женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как мужчины получают 23 028,33 рубля. Общая средняя по стране — 23 175,17 рубля. Разница сохраняется на протяжении нескольких лет.