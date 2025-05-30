Открыта аккредитация СМИ на молодёжный форум ПФО «иВолга» в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера».
В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение.
В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска
Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным и авиационным способом с использованием химического препарата «Дифлуцид, СП».
В губернии обработают более 3 тыс. га леса от вредителей
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение.
«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.
В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП
Молодые самарские художники приступили к оформлению распределительных телекоммуникационных шкафов компании, которые размещены перед фасадами зданий пешеходной части улицы Ленинградской.
Новые арт-объекты украсят пешеходную часть улицы Ленинградской Самары
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыта аккредитация СМИ на молодёжный форум ПФО «иВолга» в Самарской области

30 мая 2025 16:17
132
Уже сейчас подано свыше 12 000 заявок. Наиболее востребованными направлениями стали «Культура и искусство» и «Патриотизм».

Дирекция молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы объявляет о начале подачи заявок на аккредитацию для представителей СМИ и блогеров. Подать заявку можно до 14 июня по ссылке.

Форум «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области. В этом году «иВолга» соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Ключевыми темами форума станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, а также создание коллективной мечты молодёжи России как ориентира будущего. 

Участников ждёт образовательная программа и погружение в сюжетную игру, посвящённую сохранению исторической памяти. В рамках игры молодые люди будут распределены по семи направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление» и объединены общей миссией – восстановлением исторических событий через решение практических задач. Важной частью программы форума станут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание будет уделено привлечению подростков в возрасте от 14 лет к организации форума. Детская Дирекция – возможность, которая позволит детям стать полноценной частью организационной команды: работать над логистикой, культурной программой, сопровождением мероприятий и другими ключевыми задачами. 

На форуме будут организованы грантовые конкурсы от Росмолодёжь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут представить свои инициативы и получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей.

Уже сейчас подано свыше 12 000 заявок. Наиболее востребованными направлениями стали «Культура и искусство» и «Патриотизм». Стать участником молодёжного форума ПФО «иВолга» можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодёжь.Форумы.

После рассмотрения заявки на аккредитацию и положительного решения, на указанную при регистрации почту будет отправлено подтверждение. Обязательным условием допуска на площадку форума является получение бейджа СМИ. 

Ознакомиться с положением об аккредитации, а также узнать подробную информацию о форуме можно в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте. 

Организаторы форума – Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе  Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

14+

 

Фото:  Дирекция молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга»

 

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
176
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
185
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
197
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
304
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
371
Весь список