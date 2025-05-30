Открыта аккредитация СМИ на молодёжный форум ПФО «иВолга» в Самарской области

132

Дирекция молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы объявляет о начале подачи заявок на аккредитацию для представителей СМИ и блогеров. Подать заявку можно до 14 июня по ссылке.

Форум «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области. В этом году «иВолга» соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Ключевыми темами форума станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, а также создание коллективной мечты молодёжи России как ориентира будущего.

Участников ждёт образовательная программа и погружение в сюжетную игру, посвящённую сохранению исторической памяти. В рамках игры молодые люди будут распределены по семи направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление» и объединены общей миссией – восстановлением исторических событий через решение практических задач. Важной частью программы форума станут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание будет уделено привлечению подростков в возрасте от 14 лет к организации форума. Детская Дирекция – возможность, которая позволит детям стать полноценной частью организационной команды: работать над логистикой, культурной программой, сопровождением мероприятий и другими ключевыми задачами.

На форуме будут организованы грантовые конкурсы от Росмолодёжь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут представить свои инициативы и получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей.

Уже сейчас подано свыше 12 000 заявок. Наиболее востребованными направлениями стали «Культура и искусство» и «Патриотизм». Стать участником молодёжного форума ПФО «иВолга» можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодёжь.Форумы.

После рассмотрения заявки на аккредитацию и положительного решения, на указанную при регистрации почту будет отправлено подтверждение. Обязательным условием допуска на площадку форума является получение бейджа СМИ.

Ознакомиться с положением об аккредитации, а также узнать подробную информацию о форуме можно в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Организаторы форума – Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

14+

Фото: Дирекция молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга»