Осуждённый из ИК-16 УФСИН России по Самарской области вошел в десятку лучших авторов Всероссийского конкурса эссе

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В ИК-16 УФСИН России по Самарской области осужденного поощрили грамотой, за участие во Всероссийском конкурсе эссе на тему: «Моя любимая книга и как она повлияла на мою жизнь», организованного российским провайдером цифровых услуг и сервисов «Зонателеком».

Победителей конкурса выбирали среди 325 работ, которые поступали от осужденных со всей страны. По результатам мероприятия, участник из ИК-16 вошел в 10-ку лучших.

В своем сочинении осужденный С. рассказал про книгу Валентина Пикуля «Три возраста Окини Сан». Мужчина отмечает, что эта история поразила его до глубины души и оставила неизгладимое впечатление.

Организаторы конкурса отметили, что проведение подобных мероприятий направлено на развитие творческих способностей осужденных, а чтение – положительно влияет на их перевоспитание.

Оператором «Зонателеком» оказываются услуги трех видов связи: телефонной, видео переговоров и электронной переписки, а также денежные переводы в исправительные учреждения и следственные изоляторы.