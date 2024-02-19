Оперативным штабом СО проведено антитеррористическое учение

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16 февраля оперативным штабом в Самарской области проведено антитеррористическое учение на территории Кинеля.

К участию в учении привлекались силы и средства региональных органов власти УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК, Минздрава, Управления Роспотребнадзора, а также администрации Кинеля.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по поиску и нейтрализации преступников на территории Кинеля.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области