ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отметил свой День рождения

25 ноября бойцы тольяттинского отряда мобильного назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отмечают годовщину со дня образования подразделения. Вот уже 31 год спецназовцы стоят на защите законности, охраняя общественный порядок и общественную безопасность не только в родном Тольятти, но и за его пределами.
Только с начала этого года бойцы тольяттинского ОМОН приняли участие более чем в двухстах специальных мероприятиях. Задержано порядка 150 человек, совершивших различного рода противоправные деяния, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления. Спецназовцы 58 раз выезжали на осмотр подозрительных предметов и при необходимости обезвреживали их. Также росгвардейцы изъяли 19 килограммов взрывчатых веществ. Помимо этого, сотрудники спецподразделения более 70 раз принимали участие в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в Самарской области.
Справочно:
Решение о создании отряда в 1992 году было обусловлено как тогдашней напряженной обстановкой в России, так и значением для нашей страны города, в котором находился целый ряд крупных промышленных предприятий. С тех пор подразделение успешно выполняет целый ряд служебно-боевых задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.
За время существования отряда его сотрудники свыше 80 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.
Кроме того, сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении безопасности практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны: это и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, всевозможные саммиты и встречи лидеров государств.
За период существования отряда свыше 250 его сотрудников отмечены государственными наградами, 18 из них – орденами Мужества. К сожалению, не обошлось без потерь – семь бойцов погибли при выполнении служебного долга.