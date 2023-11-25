ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отметил свой День рождения

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25 ноября бойцы тольяттинского отряда мобильного назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отмечают годовщину со дня образования подразделения. Вот уже 31 год спецназовцы стоят на защите законности, охраняя общественный порядок и общественную безопасность не только в родном Тольятти, но и за его пределами.

Только с начала этого года бойцы тольяттинского ОМОН приняли участие более чем в двухстах специальных мероприятиях. Задержано порядка 150 человек, совершивших различного рода противоправные деяния, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления. Спецназовцы 58 раз выезжали на осмотр подозрительных предметов и при необходимости обезвреживали их. Также росгвардейцы изъяли 19 килограммов взрывчатых веществ. Помимо этого, сотрудники спецподразделения более 70 раз принимали участие в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в Самарской области.

Справочно:

Решение о создании отряда в 1992 году было обусловлено как тогдашней напряженной обстановкой в России, так и значением для нашей страны города, в котором находился целый ряд крупных промышленных предприятий. С тех пор подразделение успешно выполняет целый ряд служебно-боевых задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

За время существования отряда его сотрудники свыше 80 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.

Кроме того, сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении безопасности практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны: это и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, всевозможные саммиты и встречи лидеров государств.

За период существования отряда свыше 250 его сотрудников отмечены государственными наградами, 18 из них – орденами Мужества. К сожалению, не обошлось без потерь – семь бойцов погибли при выполнении служебного долга.