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За малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов.
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Омбудсмен Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

11 августа 2021 20:40
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За малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов.

У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, все хорошо, он живёт с бабушкой и готовится к школе, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По данным следствия, 35-летний программист из Омска в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. Мать мальчика одобряла подобное "воспитание". После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию.

Суд в феврале 2020 года по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" назначил отчиму ребенка 4,5 года колонии общего режима, а матери - 1,5 года лишения свободы.

Сейчас ребёнок живёт в Омской области с двоюродной бабушкой, рассказала детский омбудсмен. 

"Денис такой уже взрослый ребёнок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень даётся с английским. Мы поговорили с руководством опеки района, чтобы была оказана поддержка – (нужно) подтянуть мальчика по этим предметам. Я просила максимально помогать ему, чтобы он увлекался чем-то, чтобы он выбрал, что ему ближе – спорт, музыка или другие направления… Бабушка говорит, что все сейчас хорошо. Мы обменялись контактами и в случае чего договорились, что мы им будем обязательно помогать", - рассказала Кузнецова.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

 

Теги: гречка мальчик омбудсмен Кузнецова

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