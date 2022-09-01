Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Спрятали в финиках: двое жителей Красноярского района ответят перед судом за попытку передать героин в ИК 
Встречу провела заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.
Сборную команду СО по фехтованию поздравили с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде
День знаний в СамГУПС отпраздновали под открытым небом – на площадке Поволжского музея железнодорожной техники.
Студенты СамГУПС принимают поздравления с Днем знаний 
В Самаре за сутки заболели 759 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
1 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова приняла участие в торжественной линейке в школе № 41 "Гармония".
Ольга Гальцова поздравила школьников с новым учебным годом 
Сотрудники следственного управления оказали помощь детям в покупке вещей, необходимых для начала учебного года.
Сотрудники СУ СКР СО помогли детям из ДНР в подготовке ко Дню знаний
В женском одиночном разряде представительница Самарской области Мария Тайлакова выиграла серебряную медаль.
Всероссийская спартакиада: в Сочи завершились соревнования по настольному теннису
Стрелок Самарской области Андрей Щепетков завоевал серебряную медаль.
Всероссийская спартакиада: в Татарстане проходят соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
-0.13
EUR 60.21
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ольга Гальцова поздравила школьников с новым учебным годом 

1 сентября 2022 18:23
95
1 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова приняла участие в торжественной линейке в школе № 41 "Гармония".

1 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова приняла участие в торжественной линейке в школе № 41 "Гармония".

- День знаний - праздник поистине всенародный, поскольку судьбы каждого из нас связаны со школой. В нашем регионе многое делается Губернатором Дмитрием Азаровым, Правительством Самарской области, чтобы более 360 тысяч школьников, для которых сегодня начался учебный год, сели за парты в новых и отремонтированных школах. Для вас, ребята, открыты двери в мир важных знаний, особенно для первоклассников - именинников этого торжества. Россия - страна больших возможностей, и вы убедитесь в этом, когда начнете познавать науку, в период учебы развивать свои таланты в спорте, творчестве и применять полученные навыки во благо своей Родины. Уверена, вы вырастите настоящими патриотами - гражданами великой страны. 

Большое внимание сегодня к выпускникам, хотелось бы пожелать вам успешного года, хорошей подготовки к ЕГЭ, чтобы вы легко поступили в средние профессиональные и высшие учебные заведения Самарской области, где есть все возможности для реализации себя, для получения востребованных профессий, - сказала Ольга Гальцова.  

В этом году школе № 41 "Гармония" исполняется 50 лет. Уполномоченный по правам человека поздравила коллектив под руководством директора Сергея Пичкурова, отметила высокий уровень работы педагогического состава, а также подчеркнула, что гордостью школы на протяжении многих лет является детский театр "Задумка", воспитанники которого и сегодня продемонстрировали свое мастерство. 

В завершение праздника Ольга Гальцова пожелала успехов ребятам в освоении школьных дисциплин, а учителям и родителям - умения поддержать детей в трудностях и вместе порадоваться отличным результатам, сообщает пресс-служба УПЧ СО.

 

Фото:    пресс-служба УПЧ СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
344
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
312
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
262
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
810
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
31 августа 2022  13:48
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
391
Весь список