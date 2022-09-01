Ольга Гальцова поздравила школьников с новым учебным годом 

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1 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова приняла участие в торжественной линейке в школе № 41 "Гармония".

- День знаний - праздник поистине всенародный, поскольку судьбы каждого из нас связаны со школой. В нашем регионе многое делается Губернатором Дмитрием Азаровым, Правительством Самарской области, чтобы более 360 тысяч школьников, для которых сегодня начался учебный год, сели за парты в новых и отремонтированных школах. Для вас, ребята, открыты двери в мир важных знаний, особенно для первоклассников - именинников этого торжества. Россия - страна больших возможностей, и вы убедитесь в этом, когда начнете познавать науку, в период учебы развивать свои таланты в спорте, творчестве и применять полученные навыки во благо своей Родины. Уверена, вы вырастите настоящими патриотами - гражданами великой страны.

Большое внимание сегодня к выпускникам, хотелось бы пожелать вам успешного года, хорошей подготовки к ЕГЭ, чтобы вы легко поступили в средние профессиональные и высшие учебные заведения Самарской области, где есть все возможности для реализации себя, для получения востребованных профессий, - сказала Ольга Гальцова.

В этом году школе № 41 "Гармония" исполняется 50 лет. Уполномоченный по правам человека поздравила коллектив под руководством директора Сергея Пичкурова, отметила высокий уровень работы педагогического состава, а также подчеркнула, что гордостью школы на протяжении многих лет является детский театр "Задумка", воспитанники которого и сегодня продемонстрировали свое мастерство.

В завершение праздника Ольга Гальцова пожелала успехов ребятам в освоении школьных дисциплин, а учителям и родителям - умения поддержать детей в трудностях и вместе порадоваться отличным результатам, сообщает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: пресс-служба УПЧ СО