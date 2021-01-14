Около областной библиотеки в Самаре появится ледяной арт-объект

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В среду, 13 января в Самаре возле областной юношеской библиотеки стартовала ежегодная Ледовая стройка.

Напомним, каждую зиму библиотека строит ледяные арт-объекты на пешеходной зоне в районе здания по пр. Ленина, 14.

В прошлые годы это были иглу-читальня, сочинский ледовый дворец, ледяной кинотеатр и т.д. В 2020 году стройка была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году арт-объект посвящен 170-летию Самарской губернии.

Ледяную фигуру будут создавать около двух недель. Помочь сотрудникам могут все желающие, пишет Самру.ру.