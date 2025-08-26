Я нашел ошибку
Главные новости:
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Около 40 волонтеров приняли участие в тренировке поисково-спасательного отряда в Самаре

26 августа 2025 12:00
154
Около 40 волонтеров приняли участие в тренировке поисково-спасательного отряда в Самаре

24 августа в Самаре состоялось практическое занятие для добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в рамках проекта «Будь с нами-2025». 

 На лекционных площадках обучающиеся познакомились с оборудованием, необходимым при проведении поисково-спасательных мероприятий. В том числе - компасом, радиосвязью и навигатором: попробовали определить свое местоположение на местности, сориентироваться в лесу и поработать в радиоэфире. Кроме того, участникам рассказали, как правильно подходить к найденному человеку и как оказать ему первую помощь. 

 На практике курсанты Центра отработали методики поиска пропавшего в лесу человека. Среди них - «Работа на отклик» и методика «Прочес местности». Каждое упражнение проходило под наблюдением опытных инструкторов.

 Для того, чтобы вступить в поисково-спасательный отряд, необходимо позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52. Информация об обучающих курсах доступна в социальных сетях АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»: https://vk.com/anocppl163.

