Около 40 волонтеров приняли участие в тренировке поисково-спасательного отряда в Самаре

154

24 августа в Самаре состоялось практическое занятие для добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в рамках проекта «Будь с нами-2025».

На лекционных площадках обучающиеся познакомились с оборудованием, необходимым при проведении поисково-спасательных мероприятий. В том числе - компасом, радиосвязью и навигатором: попробовали определить свое местоположение на местности, сориентироваться в лесу и поработать в радиоэфире. Кроме того, участникам рассказали, как правильно подходить к найденному человеку и как оказать ему первую помощь.

На практике курсанты Центра отработали методики поиска пропавшего в лесу человека. Среди них - «Работа на отклик» и методика «Прочес местности». Каждое упражнение проходило под наблюдением опытных инструкторов.

Для того, чтобы вступить в поисково-спасательный отряд, необходимо позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52. Информация об обучающих курсах доступна в социальных сетях АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»: https://vk.com/anocppl163.