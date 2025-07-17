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Объявлен старт конкурса социальных мини-проектов «Создающие будущее»

17 июля 2025 19:38
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Объявлен старт конкурса социальных мини-проектов «Создающие будущее»

Жители Самары могут присоединиться к конкурсу социальных мини-проектов «Создающие будущее», организованному бизнес-сообществом «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» при поддержке регионального благотворительного фонда «Самарская губерния».

 Стать участниками могут некоммерческие организации, инициативные группы и государственные учреждения, работающие в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты. Проекты должны быть реализованы с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

 Прием заявок открыт до 21 августа, публичная защита проектов состоится не позднее 30 сентября. 

Консультации по участию в конкурсе и более подробную информацию можно получить в телеграмм-канале конкурса https://t.me/+HybtUw1vsWRlN2Y6.

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