Общественники подарили детям Пестравского района настоящий праздник.

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В один из солнечных дней марта для жителей Самарской области председателем Общественного совета при Отделении МВД России по Пестравскому району Алексеем Мироновым и представителем Совета Александром Валочкиным, при поддержке заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, вице президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина, была организована незабываемая поездка в горнолыжный комплекс Пестравского района.



Праздничное мероприятие организовали для повышения интереса подрастающего поколения к здоровому образу жизни, вовлечения детей в спортивно-развлекательный досуг, улучшения их психо-эмоционального состояния и повышения уровня физической подготовки.



Дети помладше катались на «ватрушках», более взрослых ребят заинтересовал инструктор по горным лыжам и сноуборду, готовый поставить на лыжи даже тех, кто ни разу в жизни не держал в руках лыжные палки.



Благодаря занятиям дети сразу смогли опробовать, как говорится, в деле полученный навык. И вот уже довольные и счастливые со склона едут новоиспеченные горнолыжники и сноубордисты. Эмоции зашкаливают! Радость! Восторг!



В заключение встречи дети поблагодарили общественников за увлекательную поездку, а организаторы мероприятия отметили для себя большую пользу от таких встреч: у детей горели глаза, на их лицах были улыбки, а значит эту встречу они запомнят на долго, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО