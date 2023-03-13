О паводковой обстановке в регионе

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Главное управление МЧС России по Самарской области проводит ежедневный мониторинг паводковой обстановки в регионе.

В настоящее время на территории Самарской области в результате обильного снеготаяния подтоплены 46 приусадебных участков, 3 низководных моста, 1 участок автомобильной дороги.

Из них:

подтоплены 10 приусадебных участков в с. Русская Борковка Ставропольского района, 8 приусадебных участков в н.п. Нижнее Санчелеево Ставропольского района, 3 приусадебных участка в н.п. Тимофеевка Ставропольского района, 4 приусадебных участка в н.п. Новый Ризадей Сызранского района. Населенные пункты не отрезаны, жилые дома в зону подтопления не попадают;

подтоплены 21 приусадебный участок, в том числе 1 жилой дом и 2 нежилых дома в н.п. Выселки Ставропольского района. В готовности к принятию жителей развернут пункт временного размещения на базе дома культуры н.п. Выселки;

подтоплены 2 подвальных помещения в частных жилых домах в н.п. Безенчук Безенчукского района. Жилые дома и придомовые территории в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Производится копка траншей для отвода воды;

подтоплен 1 низководный мост через р. Большой Иргиз в н.п. Мосты Пестравского района. Жилые дома и придомовые территории в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Проезд транспорта осуществляется через н.п. Мосты – н.п. Тяглое Озеро – н.п. Ломовка.

подтоплен 1 низководный мост через р. Малый Кинель в н.п. Полудни Кинель-Черкасского района. Жилые дома и придомовые территории в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, переправа людей осуществляется по навесному пешеходному мосту.

подтоплен 1 низководный мост через р. Большой Иргиз в н.п. Березовка Большеглушицкого района. Жизнедеятельность населения не нарушена, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают, имеется объездной путь. Эвакуация населения не требуется.

Также подтоплен участок автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на 44 км в районе СНТ «Нефтяник 1» Волжского района (уровень воды над дорожным полотном до 15 см). Транспортное сообщение не нарушено. На месте ДТП сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. Эвакуация населения не требуется.

В целях своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, функционирует рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой. В районах подтопления за обстановкой следят оперативные группы.

Во всех муниципальных образованиях, подверженных подтоплению, введен режим повышенной готовности.

Фото: ГУ МЧС СО