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Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства

18 апреля 2025 13:54
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Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства

Практику снижения потерь в производстве продукции АПК обсудили на конференции, которая прошла на базе Самарского государственного аграрного университета. Целью конференции было представить технологии, способные при значительно меньших инвестициях кардинально увеличить урожайность, снизить себестоимость зерна и уменьшить потребность в рабочей силе, включая механизаторов и водителей. Мероприятие состоялось по поручению Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут.

«Грамотно выстроенные системы управления позволяют значительно снизить затраты. Усовершенствование производственных процессов, связанных с применением современной техники на таких ключевых этапах, как уборка и сев, помогает повысить производительность и снизить издержки. При этом важно внедрять практики, которые обеспечивают комплексный подход к изменению производственных циклов в целях снижения себестоимости продукции»,  рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

На конференции также рассмотрели практические вопросы. Например, как с помощью пластиковых рукавов решить проблемы, связанные с дефицитом зерноскладов и сушилок для зерновых культур. Особое внимание уделили повышению эффективности систем минерального питания путём оптимизации составов тукосмесей. Сельхозтоваропроизводители получили ценные рекомендации по снижению себестоимости зерна через внедрение современных подходов к минеральному питанию растений и узнали о механизме применения технологий сбалансированного минерального питания.

«Хранение зерна в пластиковых рукавах, сокращение сроков уборки с помощью бункеров-перегрузчиков мы у себя в хозяйстве все это используем. Да, это эффективно. Очень интересна тема минерального питания тукосмесями. Это как рецепт блюда для каждой сельхозкультуры. Будем внедрять эту технологию у себя», — поделился Анатолий Никаноров, директор ООО «Сев-07».

Новые технологии, учитывающие вид сельхозкультур, анализ почвы, погодные условия, позволяют существенно снижать издержки. Так, себестоимость тукосмесей на 30–40% ниже стандартных или комплексных многокомпонентных удобрений.

«Нужно, чтобы коллектив был смотивирован на переход на новые технологии и стал единомышленником. В сегодняшних сложных условиях нам необходимо повышать собственную выживаемость», - считает Василий Брежнев, директор ООО «Русский хлеб». 

По оценкам участников, этот форум стал важной платформой для обсуждения новых технологий, которые могут значительно изменить современное положение аграрного сектора в условиях высокой стоимости инвестиций и нехватки рабочей силы.

Отметим, что интеграция современных систем управления и внедрение новых технологий были бы невозможны без государственной поддержки аграрного сектора. В частности, в Самарской области обновлению парка машин и инвентаря сельхозтоваропроизводителей уделяется особое внимание. По инициативе Главы региона Вячеслава Федорищева с этого года перечень мер государственной поддержки сельского хозяйства расширен: растениеводы могут получать субсидии из регионального бюджета на модернизацию и техническое оснащение.

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