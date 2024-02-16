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Названы самые популярные пароли 2023 года

16 февраля 2024 11:38
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названы самые популярные пароли 2023 года

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел ежегодное исследование наиболее популярных у интернет-пользователей паролей. 

В новом исследовании были проанализированы 5,52 млрд уникальных учетных записей (пар электронная почта/пароль), из них около 44 млн новых, появившихся в различных утечках в течение 2023 года. 

Как проводится исследование

Источниками анализируемых данных служат различные сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей (например, hashmob.net), теневые форумы и Telegram-каналы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки.

В процессе исследования данные очищаются от «мусора» (пустых и повторяющихся записей), выявляются и дисквалифицируются автоматически сгенерированные пароли (те, которые устанавливают не пользователи, а сами сервисы), а также массово удаляются данные автоматических регистраций (когда учетные записи на том или ином сервисе заводятся ботами).  

На момент исследования в базе паролей находились: 

•   5 515 274 144 всего паролей (5 471 135 296 в 2022 году)

•   936 807 451 паролей, содержащих только цифры (924 439 877 в 2022 году)

•   1 411 851 189 паролей, содержащих только буквы (1 403 357 017 в 2022 году)

•   14 803 926 паролей, содержащих буквы русского алфавита (14 599 602 в 2022 году)

•   206 838 387 паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы (201 792 050 в 2022 году)

•   3 564 893 775 паролей, содержащих 8 и более символов (3 536 268 664 в 2022 году)

•   915 865 308 паролей, содержащих более 10 символов (907 856 723 в 2022 году)

•   1 184 534 934 пароля, содержащих менее 7 символов (1 171 584 985 в 2022 году)

По результатам анализа всей массы данных, топ-25 самых популярных паролей в мире за все время исследований не изменился. В него входят: 123456, 123456789, qwerty123, 12345, qwerty, qwerty1, password, 12345678, 111111 и 1q2w3e.

При этом рейтинг 10 самых популярных паролей, попавших в утечки только за 2023 год, значительно отличается как от общего топа, так и от самых популярных паролей прошлого года. В него вошли:

1.         123456 (занимавший 2 место в 2022 году)

2.         123456789 (занимавший  3 место в 2022 году)

3.         1000000 (новый пароль)

4.         12345678 (занимавший  7 место в 2022 году)

5.         12345 (занимавший  4 место в 2022 году)

6.         123123 (новый пароль)

7.         1234567890 (занимавший 8 место в 2022 году)

8.         123123qwe (новый пароль)

9.         qwerty (новый пароль)

10.       Qwerty123 (новый пароль)

Также в рамках исследования было проанализировано 1 518 925 733 (годом ранее – 1 500 547 458) учетных записей, относящихся к утечкам 2023 года в доменных зонах .RU и .РФ. 

Топ-10 самых популярных паролей российских доменных зон за все время не изменился и включает: 123456, qwerty, 123456789, 12345, qwerty123, 1q2w3e, password, 12345678 и 111111.

При этом топ самых популярных утекших паролей из российских доменных зон в 2023 году изменился достаточно сильно. В него вошли:

1.     123456 (новый пароль)

2.     123456789 (занимавший  4 место в 2022 году)

3.     1000000 (новый пароль)

4.     12345678 (занимавший 8 место в 2022 году)

5.     12345 (занимавший 7 место в 2022 году)

6.     123123 (занимавший 9 место в 2022 году)

7.     12345zz (новый пароль)

8.     qwerty (новый пароль)

9.     Qwerty123 (новый пароль)

10.  1234567890 (занимавший 10 место в 2022 году)

В топ-10 самых популярных кириллических паролей за все время, как и ранее, входят: йцукен, пароль, любовь, привет, наташа, максим, марина, люблю, андрей и кристина. 

Топ кириллических паролей за 2023 год составили: йцукен, подружка, пароль, 12345Е, ЙЦУКЕН123, привет, 123йцу, марина, йцукен12345 и йцукенгшщз.

Комментируя результаты исследования, основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что за 2023 год в открытом доступе оказалось около 200 млн неуникальных учетных записей, которые соответствовали 44 млн уникальных, что говорит о том, что одна и та же пара логин/пароль присутствует почти в 5 разных утечках.  

«Мы видим, что пользователи не просто выбирают самые простейшие пароли, но используют одни и те же пароли для различных сервисов, что создает угрозу взлома с помощью повторного их использования (password reuse). При этом под угрозой оказываются также и корпоративные ресурсы. Защититься от этого в корпоративной IT-инфраструктуре можно с помощью специальных сервисов, позволяющих проверить пароль пользователя на наличие в утечках», - добавил Ашот Оганесян.

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