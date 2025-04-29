Назначен временный председатель Самарского областного суда

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Исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда стал Александр Шилов. Об этом сообщается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

С 18 марта 2019 года и до последнего времени Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Срок его полномочий составлял шесть лет.

До истечения этого срока Вадим Кудинов заявил свою кандидатуру на конкурс на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и ее согласовала Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС РФ). Однако до сих пор председатель Самарского областного суда не назначен.

До работы в облсуде Вадим Кудинов был председателем Красноглинского районного суда Самары. Его заместителем на этом посту был Александр Шилов. До Вадима Кудинова председателем Самарского областного суда на протяжении 12 лет была Любовь Дроздова, пишет