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Народный контроль в Новокуйбышевске: жители оценили благоустройство парка «Дубки», власти обещали все учесть и исправить

19 сентября 2023 14:38
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Представители администрации Новокуйбышевска объяснили, что благоустройство парка «Дубки» ещё не завершено.

Реконструкция парка «Дубки» в Новокуйбышевске стартовала весной и продолжается до сих пор, однако местным жителям не терпится оценить результат. Как только это стало возможным, новокуйбышевцы отправились в любимый парк. Результатами такого народного контроля граждане щедро поделились в соцсетях, а региональный ЦУР все подметил и направил в муниципалитет.

Например, мамы с детьми попросили установить дополнительные качели: «А меня смущает количество качелей! Детям в очереди стоять, чтобы покачаться? Зачем старые убрали?». Кроме того, родители писали об очередях к аттракционам и посоветовали продумать более быструю систему оплаты. Муниципалитет обещал обязательно учесть это пожелание. Также жители попросили еще раз оценить безопасность площадки для катаний на скейтах и самокатах, созданные виражи показались им слишком крутыми. Были замечания и к расположению мощёных дорожек: до новых локаций, например до топиарных фигур медведей, можно дойти только по чернозему. Были вопросы и к работе питьевого фонтанчика.

Представители администрации Новокуйбышевска объяснили, что благоустройство парка «Дубки» ещё не завершено, а глава города Сергей Марков на своей личной странице ВКонтакте отреагировал на замечания горожан по поводу ремонта.

«Провел срочное совещание по парку Дубки! Мне поступает много жалоб в социальных сетях на ремонт парка. Все вижу и отслеживаю. Держу на контроле! Оперативно дал поручение и все замечания направлены подрядчику для устранения. Напомним, что окончательная приемка работ в соответствии с соглашением МИНЖКХ Самарской области запланирована на 1 ноября».

Напомним, преображение парка «Дубки» в Новокуйбышевске стало возможным благодаря победе муниципалитета во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В разработке проекта участвовали сами жители. Теперь там будет комфортно отдыхать и детям, и взрослым: в парке появились новые детские и спортивные площадки, аттракционы, арт-объекты, прогулочные зоны, обновили летнюю сцену.  Изюминкой стал большой светодинамический фонтан - такого в Новокуйбышевске еще не было. Именно водный объект мало кого оставил равнодушным.

 «Дети с него просто не выходили: все мокрые, но счастливые бегали под струями воды, визжали- кричали! На какое-то мгновение ощутила себя ребёнком и с удовольствием прошлась под водой», - оценили фонтан жители.

 «А в целом, парк очень красивый и ухоженный. Отличное место отдыха, которое будет еще много лет радовать горожан. Спасибо всем, кто принимал участие в реконструкции и строительстве парка!», - резюмировали жители.

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