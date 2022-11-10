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Начальник ГУ МВД СО генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников
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Начальник ГУ МВД СО генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников

10 ноября 2022 20:45
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Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, поощрены 53 сотрудника самарского гарнизона полиции.

Труд на грани подвига: начальник областного главка МВД России генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил отличившихся сотрудников.

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, в актовом зале Главного управления МВД России по Самарской области государственными и ведомственными медалями, наградным оружием, ценными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами поощрены 53 сотрудника самарского гарнизона полиции.

Открывая торжественное мероприятие, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Для каждого, кто работает в МВД, 10 ноября – особая дата. День сотрудника органов внутренних дел – по-настоящему профессиональный праздник. В системе МВД России нет второстепенных подразделений, каждое выполняет свой функционал. И здесь я благодарю всех, кто задействован в этом процессе и ежедневно профессионально выполняет свой нелегкий труд».

Со словами поздравления выступил председатель Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов, который от лица ветеранов выразил благодарность действующим сотрудникам за обеспечение правопорядка на территории Самарской области.

От лица Общественного совета при облглавке поздравил сотрудников с профессиональным праздником председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, отметив, что граждане видят в полицейских опору и уверенны, что они всегда придут к ним на помощь.

Объявляя торжественную церемонию награждения закрытой, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов сказал:

«Я благодарю личный состав гарнизона, который ежедневно выполняет поставленные служебные задачи, и выражаю уверенность в том, что самарская полиция способна справиться с любыми вызовами. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю здоровья, счастья и семейного благополучия».

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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