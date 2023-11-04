Я нашел ошибку
Главные новости:
Участие в турнире принимают около 150 человек из разных субъектов страны.
В Самаре Дмитрий Азаров принял участие в открытии соревнований по дзюдо на призы общества «Трудовые резервы»
Он поручил разработать условия для продажи премиального топлива на заправках.
Вице-премьер РФ Александр Новак: премиальное дизтопливо должно продаваться на АЗС только вместе с обычным
Это тыква, свекла и капуста.
Диетолог рассказала о самых полезных осенних овощах 
Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
На ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум "Россия"
В Самаре ночью 0, -2°С, днем +6, +8°С.
5 ноября в Самарской области без осадков, до +10°С
В Самарском Историческом парке открылась фотовыставка, посвященная 80-летию героя Советского Союза Бориса Громова
Консультации получили свыше 70 жителей.
Забота рядом»: врачи мобильной бригады проконсультировали жителей Чапаевска
В финале весовой категории 57 кг Дарья великолепным броском сокрушила сербку Марику Перисич.
Дарья Курбонмамадова из Самарской области выиграла чемпионат Европы по дзюдо во Франции
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум "Россия"

4 ноября 2023 16:17
208
Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ, сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение первых", передает РИА Новости.

Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Пермь, например, на своем стенде показала робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск — макет самолета, а Волгоградская область — уменьшенную копию скульптуры "Родина-мать".

Посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.

Кроме того, Минприроды проведет модный показ одежды из переработанных материалов, а VK в своем павильоне — образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, "Росатом" представит инсталляцию ядерного реактора.

Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме задействуют больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки.

У главного входа ВДНХ посетители увидят инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки — галерею в форме трубы, посвященную главным достижениям России.

В новогодние каникулы на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, украсят аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов представят на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступна дегустация.

С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые их главы расскажут о достижениях субъектов.

В День добровольца — 5 декабря — начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней пройдет награждение победителей, в том числе в специальной номинации этого года — "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент Владимир Путин.

С 15 января по 9 февраля 2024-го на выставке-форуме пройдут Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей сообщат, каких успехов удалось добиться в последние годы. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы в марте ждут выступление Владимира Путина.

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, они будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" — героини романа Льва Толстого "Война и мир".

В пресс-службе "Движения первых" добавили, что на открытии планируется выступление хора из 1,3 тысячи детей — участников движения почти из всех регионов страны вместе с SHAMAN. Они споют песню "Я русский".

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
298
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
329
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
446
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
588
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
524
Весь список