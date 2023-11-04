На ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум "Россия"

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Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ, сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение первых", передает РИА Новости.

Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Пермь, например, на своем стенде показала робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск — макет самолета, а Волгоградская область — уменьшенную копию скульптуры "Родина-мать".

Посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.

Кроме того, Минприроды проведет модный показ одежды из переработанных материалов, а VK в своем павильоне — образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, "Росатом" представит инсталляцию ядерного реактора.

Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме задействуют больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки.

У главного входа ВДНХ посетители увидят инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки — галерею в форме трубы, посвященную главным достижениям России.

В новогодние каникулы на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, украсят аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов представят на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступна дегустация.

С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые их главы расскажут о достижениях субъектов.

В День добровольца — 5 декабря — начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней пройдет награждение победителей, в том числе в специальной номинации этого года — "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент Владимир Путин.

С 15 января по 9 февраля 2024-го на выставке-форуме пройдут Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей сообщат, каких успехов удалось добиться в последние годы. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы в марте ждут выступление Владимира Путина.

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, они будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" — героини романа Льва Толстого "Война и мир".

В пресс-службе "Движения первых" добавили, что на открытии планируется выступление хора из 1,3 тысячи детей — участников движения почти из всех регионов страны вместе с SHAMAN. Они споют песню "Я русский".

Фото: freepik.com