На улицы Самары вышел в рейс  «Победный десант» по автобусному маршруту № 34

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В преддверии Дня Великой Победы на улицы Самары 7 мая вышел в рейс «Победный десант» предприятия-перевозчика. Он работает по муниципальному автобусному маршруту № 34. В акции задействованы экипаж «машины боевой» – кондуктор и водитель, а также представители автотранспортной компании и общественники, которые создают пассажирам праздничную атмосферу.

Данная акция стала традиционной, она проводится профсоюзной организацией компании «Самара Авто Газ».

Всем пассажирам сегодня вручали Георгиевские ленты, цветы, а детям – еще и сладкие сувениры. Также в празднично украшенном автобусе звучали песни военных лет.

В этом году в салоне впервые разместили фотографии участников Великой Отечественной войны – родственников сотрудников компании. Таким образом, предприятие поддержало Всероссийскую онлайн-акцию «Бессмертный полк».

«Победный десант» курсирует по Самаре в третий раз. Специальный праздничный автобус будет ходить по маршруту до конца майских праздников.