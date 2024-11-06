На службе Отечеству: В Самаре состоялась премьера спектакля «Сестры» режиссера-документалиста Олеси Шигиной

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Во вторник, 5 ноября, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоялась всероссийская премьера музыкально-поэтического спектакля «Сестры». Показ прошел в рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти», который реализуется в регионе с 2011 года по инициативе ветеранских и молодежных объединений.

Сценарий спектакля «Сестры» написан фронтовым документалистом, поэтом, идейным вдохновителем Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олесей Шигиной. Авторская идея родилась во время съемок на фронте и в тылу, а также из разговоров с защитниками Отечества и их семьями. Спектакль стал логическим продолжением документальной киноэпопеи «Отважные», которая пробуждала зрителей в десятках регионов России.

«Чтобы появился спектакль, пройден большой путь. Это путь через кино, через фронт, где наши лучшие люди, которые в сложный для страны момент оставили свои желания, мечты, комфорт, отправились защищать свою Родину. Я поехала за своими детьми. Известный факт, что у меня пятеро детей. И меня ждали дома дети – так же, как ждут наших бойцов. И когда ты едешь с этим ощущением, что тебя дома ждут, что ты нужна очень сильно, ты точно знаешь, что ценишь каждую минуту, каждое мгновение, – рассказала Олеся Шигина. – Простота нашего солдата, их подвиги, ожидания женщинами дома, святость, которая царит на фронте, они привели меня в спектакль «Сестры».

В его основу легли документальные монологи женщин, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души. Важно, что каждая героиня – это реальный человек, существующий среди нас. В центре сюжета – образ женщин: матерей, жён, сестёр героев, способных любить и надеяться. Вера и смирение простых женщин, которые под святым покровом продолжают жить и поддерживать своих близких. Воля к победе, преданность Родине и семье, заставляет этих необыкновенных женщин собирать гуманитарную помощь, проводить концерты для бойцов, поддерживать в них боевой дух.

«Как документалист я больше люблю жизнь, чем ее реконструкцию. Документалистика – бесценна. Это тот самый сбор материалов, особенно в такие переломные моменты, как сейчас, это архив, летопись событий, которые лягут в основу будущих русских литературных и театральных произведений. И спектакль «Сестры» – это первая ласточка в художественном осмыслении сегодняшнего времени», – подчеркнула документалист.

Олеся Шигина, можно сказать, породнилась с Самарским регионом. Еще в мае привозила документальные фильмы для показа, а сегодня спектакль. «Я влюбилась в город Самару. И когда приезжала первый раз, подумала, что с этим городом меня и в дальнейшем будет что-то связывать. И тут поступило предложение, чтобы мы привезли спектакль «Сестры» и показали на самарской сцене в рамках патриотического проекта «Парад Памяти», – поделилась режиссер.

Но и это еще не все. Ее сын – участник специальной военной операции – решил пожениться на самарской девушке. «Буквально через несколько дней после согласования даты премьеры спектакля в Самаре сын мне заявил о том, что решил жениться на девушке из Самары по имени Любовь. И мы всей семьей, близкими здесь», – добавила Олеся Шигина.

На протяжении всего спектакля звучит живая музыка в исполнении артистов, что становится важным символом жизни, человеческой судьбы и света, который нужен даже в самые темные времена. Использование документальных хроник в спектакле служит мощным контекстом для рассказа, позволяя зрителям соприкоснуться с реальными историями, которые легли в основу пьесы. Это не просто спектакль, это художественное осмысление тектонических сдвигов в современном мире через судьбы простых людей. Он призван затронуть самые тонкие струны души, пробуждая мысли и чувства, которые не оставят равнодушными.

«Рассказывать о героях Великой Отечественной войны, локальных войн, о героях специальной военной операции непросто. Олеся Шигина – человек, который много времени провел в зоне СВО, понимая, осознавая, пытаясь как документалист запечатлеть эти истории, зафиксировать их для нас, чтобы мы видели и знали эти живые истории семей, героев, на которых стоит равняться нашему подрастающему поколению», – отметила Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад Памяти».

Тема Парада Памяти этого года – «Наша семья – наша Победа!». Она очень созвучна со спектаклем «Сестры». «Идет рассказ о матерях, жёнах, сёстрах, которые умеют ждать, любить, вдохновлять, поддерживать, которые умеют обеспечивать настоящий тыл и воспитывать героев. Один из таких примеров – Иван Жарский. В 2014 году он был участником Парада Памяти, юношей маршировал по площади Куйбышева. А сейчас он – Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции. Вот они, мальчишки, которых когда-то воспитали мамы, воспитали семьи», – добавила Инна Жичкина.

Руководитель РВИО добавила, что когда-то по площади Куйбышева 7 ноября 1941 года в колонне демонстрантов прошел ученик фабрично-заводского училища Владимир Чудайкин. А 1 мая 1945 года командир танка Т-34 сержант Чудайкин совершил подвиг у стен Рейхстага и стал Героем Советского Союза. Сегодня таким примером стойкости, мужества и отваги является Иван Жарский.

Зрителями спектакля стали ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими семьями. Посмотреть премьеру смогли и участники Парада Памяти из разных регионов России, а также руководители филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества», которые в эти дни работают в региональной столице в рамках управленческой сессии.

Руководитель филиала Госфонда Тюменской области Динара Паштаренко считает, что спектакль, показанный на самарской сцене, объединил всю Россию. «Я первый раз увидела этот спектакль. Он очень трогает и цепляет душу. Всему обществу, на мой взгляд, сейчас как никогда важно видеть и понимать, как там наши парни, что испытывают их близкие, – подчеркнула она. – Этот спектакль говорит о том, как важно в отношении наших военнослужащих и их родных проявлять заботу, уважение и справедливость, которые являются самыми важными принципами работы филиала фонда «Защитники Отечества».

Премьера спектакля состоялась 19 сентября в Москве на сцене Центрального академического театра Российской армии. Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив. В Самаре показ состоялся благодаря Правительству региона и администрации областной столицы.