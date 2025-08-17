Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
На "Госуслугах" может появиться сервис по выбору имени ребенка

17 августа 2025 11:18
Родители должны получить помощь в выборе имени для ребенка на портале "Госуслуги" с учетом культурных, национальных и традиционных семейных принципов. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционным семейным ценностям Сергей Рыбальченко.

По мнению представителя ОП, задача сервиса должна заключаться не в навязывании определенного списка имен, а в предоставлении родителям возможности опираться на культурные, национальные и общероссийские традиции при выборе имени для своего ребенка. В интервью ТАСС он предложил привлечь искусственный интеллект в помощь родителям для подбора подходящего имени ребенку на основе их запросов. ИИ также должен предоставить информацию о значениях и символах имен, российских альтернативах иностранным именам, а также рассказать об известных людях, носивших то же имя, считает общественник.

Рыбальченко отметил, что разработка такого сервиса займет время, но он должен быть организован и востребован. Он также выразил мнение, что этот проект мог бы стать частью нового национального проекта "Семья", так как он направлен на популяризацию рождаемости и повышение интереса к ценностям и традициям, которые учитывают родители при выборе имени для ребенка.

В настоящее время законодательство России позволяет родителям давать ребенку любое имя, если оно не содержит цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов (кроме дефиса), рангов, должностей и титулов. Рыбальченко ранее заявлял о необходимости введения ограничений для защиты детей от неблагозвучных и "неодушевленных" имен.

Ранее первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что депутаты Госдумы разрабатывают принципы формирования списка разрешенных в России имен, в настоящее время идет работа над соответствующим законопроектом. По ее словам, законопроект был написан быстро, а дальше началось обсуждение, как он может работать, пишет Смотрим. 

