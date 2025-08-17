На "Госуслугах" может появиться сервис по выбору имени ребенка

154

Родители должны получить помощь в выборе имени для ребенка на портале "Госуслуги" с учетом культурных, национальных и традиционных семейных принципов. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционным семейным ценностям Сергей Рыбальченко.

По мнению представителя ОП, задача сервиса должна заключаться не в навязывании определенного списка имен, а в предоставлении родителям возможности опираться на культурные, национальные и общероссийские традиции при выборе имени для своего ребенка. В интервью ТАСС он предложил привлечь искусственный интеллект в помощь родителям для подбора подходящего имени ребенку на основе их запросов. ИИ также должен предоставить информацию о значениях и символах имен, российских альтернативах иностранным именам, а также рассказать об известных людях, носивших то же имя, считает общественник.

Рыбальченко отметил, что разработка такого сервиса займет время, но он должен быть организован и востребован. Он также выразил мнение, что этот проект мог бы стать частью нового национального проекта "Семья", так как он направлен на популяризацию рождаемости и повышение интереса к ценностям и традициям, которые учитывают родители при выборе имени для ребенка.

В настоящее время законодательство России позволяет родителям давать ребенку любое имя, если оно не содержит цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов (кроме дефиса), рангов, должностей и титулов. Рыбальченко ранее заявлял о необходимости введения ограничений для защиты детей от неблагозвучных и "неодушевленных" имен.

Ранее первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что депутаты Госдумы разрабатывают принципы формирования списка разрешенных в России имен, в настоящее время идет работа над соответствующим законопроектом. По ее словам, законопроект был написан быстро, а дальше началось обсуждение, как он может работать, пишет Смотрим.