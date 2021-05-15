На долги проверили автолюбителей из Тольятти

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Судебные приставы региона продолжают рассказывать гражданам о о возможности самостоятельной проверки своих задолженностей в рамках акции «Узнай о своих долгах».

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти совместно с сотрудниками ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району организовали дежурство в с. Зеленовка Ставропольского района. В ходе акции «Узнай о своих долгах» сотрудниками Службы проверен 21 автолюбитель, среди которых оказалось 7 должников, имеющих задолженности по штрафам ГИБДД. Имеющим задолженности гражданам вручили требования о явке на прием к судебным приставам и сделаны предупреждения о возможном применении к ним мер принудительного воздействия или взыскания.

Также гражданам раздавались листовки о работе «Банка данных исполнительных производств». Данный сервис расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssp.gov/ru) и позволяет не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.

Акция «Узнай о своих долгах» продлится до июня.