На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения

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На базе отдыха в Богатовском районе держат медведя и тигрицу, не имея на это разрешения. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области. Как выяснили в надзорном органе, животные содержатся без разрешительной документации органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Специалисты осмотрели клетки, где находятся животные. Условия обитания, состояние зверей вопросов у специалистов не вызвали. В прокуратуре потребовали устранить выявленные нарушения с разрешительной документацией на содержание животных, сообщает Самара-КП.

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