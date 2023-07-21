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На 90% объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области применяются современные материалы и технологии

21 июля 2023 15:27
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На объектах нацпроекта в Самаре в текущем году впервые приступили к установке современных люков смотровых колодцев, которые оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой.

В 2023 году в Самарской области на 90% объектов нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» используются современные технологии и материалы. Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта производится ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 102 участков автомобильных дорог протяженностью 340 км.

Из них 53 участка дорог протяженностью 290 км – это объекты регионального значения, 42 автомобильные дороги протяженностью 42,7 км - в Самаре и 7 автомобильных дорог протяженностью 17 км – в Тольятти.  Также на региональных трассах по нацпроекту ведется ремонт и капремонт 20 мостов и путепроводов общей протяженностью 1 380 погонных метров.

Использование при проведении дорожных работ новых и наилучших технологий является одной задач подраздела нацпроекта - федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Согласно федеральным показателям в 2023 году регионы должны использовать современные технологии не менее, чем на 30% объектов. Таким образом, Самарская область в три раза перевыполняет этот показатель.

Так, на 100% автомобильных дорог в Самаре и Тольятти и на 83% региональных дорог при устройстве верхнего слоя дорожного полотна используются новые асфальтобетонные смеси. Речь идет о двух марках асфальтобетона - ЩМА-16 и А-16, которые входят в реестр наилучших технологий Министерства транспорта Российской Федерации.

«ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем -  материал последнего поколения. В составе этой смеси используется узкофракционный кубовидный щебень. Новая «рецептура» смеси позволяет добиться более высокой прочности дорожного полотна», - говорит начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Всего в 2023 году на объектах нацпроекта уложат 275 тысяч тонн высокотехнологичной асфальтобетонной смеси, в том числе 200 тысяч тонн – с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16.

Для выпуска указанных смесей практически все асфальтобетонные заводы в Самарской области переоснастили под новые ГОСТы.

«В новых ГОСТах основной показатель качества - это зерновой состав. Современные заводы снабжены большим количеством горячих бункеров, где можно отдозировать чётко узкие фракции щебня и минеральных материалов, для более точного содержания их в асфальтобетонной смеси. Что и требуют новые ГОСТы», - говорит начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Панафенова.

5 региональных объектов нацпроекта в Пестравском, Челновершинском и Красноярском районах в этом году отремонтируют с применением метода холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Современные технологии в Самарской области используются и при оснащении автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения. К примеру, региональные трассы оборудуются пешеходными светофорами Т-7 с освещением зоны пешеходного перехода, работающими от солнечных батарей.

Использование таких устройств позволяет снизить энергопотребление и установить оборудование даже в самых труднодоступных местах. В текущем году новые светофоры Т-7 с освещением пешеходных переходов будут установлены на 21 нерегулируемом пешеходном перекрестке в 13 районах Самарской области.

Кроме того, в рамках капитального ремонта региональных дорог в по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»  на территории 8 населенных пунктов будут установлены опоры освещения со светодиодными лампами, что также позволит оптимизировать расходы по содержанию автомобильных объектов в области энергопотребления.

Апробация современных технологий ведется при устройстве дорожной разметки и благоустройстве дорог. Так, в текущем году на участке автомобильной дороги Осинки-Приволжье  в Приволжском и Хворостянском районах протяженностью 4 км впервые в Самарской области была нанесена краевая дорожная разметка в виде продольных шумовых полос методом фрезерования, которая предупреждает водителя при выезде на обочину. 

На объектах нацпроекта в Самаре в текущем году впервые приступили к установке современных люков смотровых колодцев, которые оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой. «Мы рассчитываем на то, что это минимизирует случаи воровства крышек и предотвратит грохот, когда по ним будут проезжать транспортные средства. Тем самым будут исключены неудобства для жителей близлежащих домов. Помимо этого, одна из важнейших задач – обеспечение безопасности движения», - говорит Кирилл Рябов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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