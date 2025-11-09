Я нашел ошибку
Главные новости:
Чаще всего аферисты обещают легкие деньги, большую скидку или помощь пожилым людям.
МВД выявило самые распространенные схемы мошенников
В Самаре днем небольшой дождь, до +7°С.
10 ноября в регионе небольшой дождь, до +8°С
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимаю "Ростов" из Ростова-на-Дону.
"Крылья" с "Зенитом" сыграли вничью – 1:1
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
Рекомендации.
МЧС СО: о рыбалке в осенние месяцы
Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет
Ведущая, соавтор проекта - лектор-музыковед Ирина Цыганова.
К 100-летию Майи Плисецкой: Самарская филармония приглашает на балетный вечер
Самарские спортсмены завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Юниорская сборная региона стала сильнейшей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
МВД выявило самые распространенные схемы мошенников

9 ноября 2025 18:54
138
Чаще всего аферисты обещают легкие деньги, большую скидку или помощь пожилым людям.

Чаще всего аферисты обещают легкие деньги, большую скидку или помощь пожилым людям. Они размещают объявления о продаже товаров по заниженной стоимости, о поиске сотрудников для быстрого заработка и обещают быстрые займы, пишет "Газета.Ru".

Также злоумышленники могут скрываться за предложениями об аренде квартиры, помощи пенсионерам в получении льгот и листовками с QR-кодами на дверях жилых домов.

Нередки случаи, когда к жертве приходят лжесотрудники УК для проверки счетчиков, требуют деньги за обслуживание и исчезают.

 

Фото:  freepik.com

