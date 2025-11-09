МВД выявило самые распространенные схемы мошенников

138

Чаще всего аферисты обещают легкие деньги, большую скидку или помощь пожилым людям. Они размещают объявления о продаже товаров по заниженной стоимости, о поиске сотрудников для быстрого заработка и обещают быстрые займы, пишет "Газета.Ru".



Также злоумышленники могут скрываться за предложениями об аренде квартиры, помощи пенсионерам в получении льгот и листовками с QR-кодами на дверях жилых домов.



Нередки случаи, когда к жертве приходят лжесотрудники УК для проверки счетчиков, требуют деньги за обслуживание и исчезают.

Фото: freepik.com