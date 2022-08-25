МВД СО: ведомственная база «Дубки» приглашает в гости

117

Провести последние летние выходные и не только приглашает к себе Ведомственная турбаза «Дубки», расположенная в 5 км от Самары, в посёлке Волжский Красноярского района на берегу озера Кривое. Уютные домики, снабженные всем необходимым для комфортного времяпрепровождения укутаны величественным лесом.



На турбазе созданы все условия как для активного, так и для спокойного отдыха: многофункциональная планировка домиков, спортивные площадки, футбольное и волейбольное поля, зона барбекю, баня и беседки, бильярдная комната. Не забыли и про самых маленьких гостей турбазы – малышей ждет детская площадка с различными лазами, горками и качелями.



Любимая многими база отдыха ждет сотрудников, ветеранов ОВД, их семьи, а также жителей области насладиться последними теплыми деньками!



Тишина и свежий воздух вас приятно удивят! Контактное лицо по всем возникающим вопросам: Белов Владимир Яковлевич, тел. +79272662396, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО