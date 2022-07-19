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Музей Победы предложил юным жителям Самарской области написать рассказы о верных друзьях

19 июля 2022 11:18
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Музей Победы предложил юным жителям Самарской области написать рассказы о верных друзьях

18 июля московский Музей Победы объявил старт Всероссийского конкурса рассказов «Мой верный друг». Творческое состязание приурочено к ежегодному празднованию Дня фронтовой собаки. К участию приглашаются авторы в возрасте от 7 до 17 лет из всех регионов России.

«Всем известно, что собака — друг человека. История знает множество примеров верности и преданности собак, мужества и героизма четвероногих помощников. В годы Великой Отечественной более 60 тысяч фронтовых собак несли службу – это собаки-связисты, санитары, сапёры, диверсанты, почтальоны, ездовые собаки. Вместе они вынесли с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов», – поделились организаторы.

Конкурсантам предлагается написать небольшой рассказ о своих любимых собаках. Ребята могут поделиться историей о героическом поступке питомца, забавном или поучительном случае, связанном с четвероногим другом. Объем работы не должен превышать 3 000 знаков с пробелами. Приветствуется дополнение рассказа фотографией питомца. Работы принимаются до 14 августа 2022 года.

Оргкомитет конкурса определит победителей в номинациях «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Весёлая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор». Также на сайте Музея Победы с 15 по 17 августа пройдет открытое онлайн-голосование, по итогам которого будут определены обладатели «Приза зрительских симпатий».

Награждение авторов лучших работ и их питомцев состоится 20 августа в филиале Музея Победы – Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе в Москве. Все конкурсанты получат сертификаты участия в конкурсе.

Узнать подробнее о конкурсе и ознакомиться с положением можно на сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-rasskazov-moy-vernyy-drug-2022/.

19 августа – День фронтовой собаки. Памятная дата установлена в 2017 году по инициативе Музея Победы. Она посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Дата 19 августа выбрана неслучайно: именно в этот день в 1943 году фронтовой овчарке-подрывнику по кличке Дина удалось совершить подрыв железнодорожных путей перед наступающим эшелоном врага и не погибнуть (собаки и ранее успешно взрывали рельсы, но только ценой своей жизни). Дина выбежала на рельсы перед немецким паровозом, сбросила притороченную к спине мину, привела её в боевую готовность (выдернула зубами предохранительную чеку) и спрыгнула с насыпи. Когда заряд взорвался, собака была уже рядом с проводниками-минерами. Фронтовая сводка в тот день сообщала: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет». 

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