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Муся из «Ласточкина гнезда» стала домашней

24 апреля 2025 22:35
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Муся из «Ласточкина гнезда» стала домашней

За судьбой Муси, которую скинули со смотровой площадки «Ласточкина гнезда», следят тысячи людей. Кошка - настоящий везунчик: сумела выжить, хотя ее сбросили в холодное море с 40-метровой скалы.

И вот удача снова улыбнулась Мусе - у кошки появилась настоящая заботливая и любящая хозяйка.

«Кошка осталась у меня. Живет она в отдельной комнате лечебницы, где что-то вроде ординаторской. Такое решение принято, чтобы избежать разлада: слишком много претендентов было на Мусю. Возвращать на «Ласточкино гнездо» нельзя - там небезопасно», - рассказала КП-Крым ветеринар Светлана Власенко.

Хвостатая «звезда» уже прошла курс лечения: печень и поджелудочная железа в нормальном состоянии.

Напоминаем, что 23 февраля кошку Мусю из «Ласточкина гнезда» подманил вкусняшкой турист из Санкт-Петербурга. 23-летний изверг сбросил кошку со смотровой площадки. 25 февраля произошло настоящее чудо - Муся нашлась живой! Кошка, которая вмиг стала знаменитостью, попала в заботливые руки ветеринара. Муся очень сильно привязалась к Светлане Власенко. И крымчанка не захотела расставаться со своей подопечной и оставила ее жить у себя.

Фото: Ветеринарная служба Ялта/Tg

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