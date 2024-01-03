Москвичи выбрали имя для детеныша панды, родившегося летом в Московском зоопарке

307

Малышке дали имя Катюша, об этом в своем в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы рассказал, что в голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 380 тысяч человек. Изначально из 10 предложенных имен лидировали три варианта — Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Последний из них победил, набрав 29 процентов голосов, рассказал Собянин.

Мэр Москвы поделился и последней информацией о состоянии маленькой панды. По его словам, у нее уже много зубов, вес животного на недавнем осмотре оставил 8,67 килограмма, а длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра.

Собянин отметил, что все манипуляции с животным требуют специально подготовки, чтобы не пугать детеныша. Сейчас Катюша с мамой Диндин живут в неэкспозиционном вольере, и маленькая панда научилась доверять людям. Градоначальник сообщил, что малышка перестала «лаять» на работников зоопарка, «то есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения».

Катюша появилась на свет 30 августа. Это первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только весной и сразу понравились друг другу. Сергей Собянин заявил, что рождение первого панденка — это «уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», пишет Лента.