Московский блогер с помощью своих подписчиков собрала деньги и купила квартиру омской пенсионерке, живущей в бочке

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Московский блогер Елена Тришина с помощью своих подписчиков собрала деньги и купила квартиру пенсионерке Светлане Черновой, которая 35 лет жила в приспособленной под жилище цистерне в Омске. О приобретении квартиры Чернова рассказала в пятницу ТАСС.

"Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя [из бытовки] ничего забирать не буду", - сказала Чернова.

Жительница Омска Светлана Чернова с 1986 года жила в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение. Ранее женщина проживала в заводском общежитии, а после закрытия предприятия вынуждена была переехать в "бытовку" без воды, тепла и электричества, зимой она отапливала помещение буржуйкой. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить и доложить о возможных нарушениях прав пенсионерки. По данным мэрии Омска, женщина стоит в очереди на жилье с 2002 г. и находится сейчас на 11 221 м месте. Она не имеет никаких жилищных льгот.

Блогер Елена Тришина, которая организовала сбор денег и приобрела квартиру, написала в своем Instagram, что Чернова стала собственницей квартиры. "Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща, и все магазины под рукой!", - написала она.

Ранее она сообщила, что собранных средств хватит на покупку квартиры, мебели и техники. А кредит в размере 35 тыс. рублей, который пенсионерка брала зимой на покупку газового котла, погасит новосибирский блогер. Всего было собрано почти 2,2 млн рублей на квартиру и около 150 тыс. рублей на мебель и технику.

Фото из открытых исочников