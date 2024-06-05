Молодых ученых Самарской области приглашают принять участие в форуме молодых учёных «Полюс» платформы Росмолодёжь.События

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1 июня стартовала регистрация на Всероссийский форум молодых учёных «Полюс» платформы Росмолодёжь.События, который пройдёт в Архангельске с 30 сентября по 4 октября и объединит молодых учёных со всей России. Ключевой темой форума станет вовлечение нового поколения в научно-исследовательскую деятельность.

Участниками форума станут 300 человек со всей России: молодые учёные, студенты и аспиранты научно-исследовательских организаций и организаций высшего образования; молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, проявляющие интерес к науке и научным исследованиям; журналисты, художники, дизайнеры, видеографы, занимающиеся научно-популярной деятельностью.

Ключевыми тематическими направлениями «Полюса» станут инновационные ответы на вызовы технологического развития страны и вопросы научного освоения Арктики.

Форум включит в себя работу четырёх смен:

Смена «Популяризаторы» пройдёт в формате проектной мастерской целью которой станет создание продуктов по популяризации науки и профессии ученого среди молодёжи;

Смена «Инноваторы» пройдёт в формате хакатона. Целью смены станет создание инновационных подходов к решению технологических задач в сфере искусственного интеллекта, беспилотных технологий, автоматизации и роботизации производства актуальных для высокотехнологичных предприятий Российской Федерации и Арктической зоны Российской Федерации.

Участникам смены «Исследователи» предстоит создавать проекты научных продуктов и формировать междисциплинарные научные группы по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

Смена «Первые» станет ещё одной проектной мастерской, цель которой –популяризация науки и профессии ученого среди детей.

Образовательная и внеучебная программы форума будут включать мастер-классы, тематические стратегические сессии, лекции, спортивные мероприятия, события, посвященные культуре и традициям народов, проживающих на территории Арктической зоны Российской федерации и многое другое.

Также форум станет площадкой для реализации таких всероссийских проектов, как «Всё для победы», акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и других инициатив, направленных на поддержку нуждающихся и решение социальных проблем.

Организаторами форума выступают Агентство по делам молодёжи Архангельской области, Круглогодичный образовательный центр «Наука». Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизатором площадки «Инноваторы» выступило Министерство связи и информационных технологий Архангельской области. Ключевым партнером форума является Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Чтобы принять участие во Всероссийском форуме молодых учёных «Полюс», необходимо до 31 июля пройти регистрацию на платформе Росмолодёжь.События по ссылке https://events.myrosmol.ru/forums/forum_polus_2024/ и выполнить задания отбора. Участие в форуме бесплатное.

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