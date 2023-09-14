Молодые жители Самарской области могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своего проекта

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Продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты 2 сезон». Принять участие в нем могут жители Самарской области от 14 до 35 лет. Конкурс направлен на поддержку инициатив молодежи и вовлечение в социальную практику. Максимальным размером гранта станет поддержка до 1 000 000 рублей, а минимальным – 5 000 рублей. Прием заявок продлится до 24 сентября 2023 года включительно.

Активная молодежь Самарской области уже успела проявить себя: в первом сезоне конкурса 12 победителей с общей суммой порядка 18 миллионов рублей, а в 2022 году поддержку получили 27 участников от Самарской области с общим объемом финансирования более 26 миллионов рублей. Среди них Виктория Замятина, получившая грант на реализацию проекта «ПрофГотов. Школьники».

«Я впервые выиграла грант и очень счастлива, что у меня это получилось. Ребята из Самары, Кошкинского и Елховского районов смогут принять участие во втором сезоне нашего профориентационного проекта «ПрофГотов.Школьники» уже этой осенью», - поделилась Виктория.

Специально для авторов социальных проектов, желающих расширить свои знания в сфере социального проектирования и получить консультацию от экспертов Росмолодежь.Гранты в Самарской области реализуется проект «Корпорация знаний».

Образовательный проект «Корпорация знаний» объединяет проектное сообщество региона, благодаря циклу обучающих мероприятий, направленных на приобретение знаний в области проектирования, планирования, финансовой грамотности, а также на привлечение молодёжи к участию в грантовых конкурсах и форумах.

Впереди участников проекта ждет выездное мероприятие. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/139348. В рамках образовательной программы будут проведены лекции, мастер-классы, игры, направленные на формирование навыков социального проектирования у самарской молодёжи.

Кроме того, жители региона получат возможность пройти курс повышения квалификации по специальности «Консультирование в сфере социального проектирования». Для этого необходимо иметь оконченное высшее или профессиональное образование и зарегистрироваться по ссылке https://myrosmol.ru/event/136661.

Проект реализуется Правительством Самарской области в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

Фото: департамент информационной политики СО