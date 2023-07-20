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Молодежному совету Управления Росреестра по Самарской области посчастливилось прикоснуться к истории Великой Отечественной войны благодаря «Поезду Победы»

20 июля 2023 19:38
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Молодежному совету Управления Росреестра по Самарской области посчастливилось прикоснуться к истории Великой Отечественной войны благодаря «Поезду Победы»

Молодежному совету Управления Росреестра по Самарской области посчастливилось прикоснуться к истории Великой Отечественной войны благодаря «Поезду Победы» - уникальному музею на колесах, который прошел через всю страну и 19 июля прибыл в Самару. 

Девять вагонов, в которых более 150 экспозиций рассказывают о страшных событиях той злополучной войны. Переступаешь порог первого вагона и кажется, что ничего не предвещает беды: пассажирский вагон, в котором едут люди из разных социальных слоев, самых разных возрастов, устремлений, профессий. Повседневная жизнь огромной страны, сконцентрированная в движущемся поезде. Кто эти пассажиры? Какие планы заставили их отправиться в путь? Планам этим не суждено сбыться. Мирное время отсчитывает последние часы. 22 июня 1941-го года — день, который навсегда изменит судьбы миллионов советских людей. В 12:15 по радио зазвучит речь председателя Совета народных комиссаров Молотова: «...без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы...».

Каждый вагон этого поезда хранит память непростого времени нашего народа и символизирует этапы приближения победы, но некоторые их них наводят настоящий ужас. Концлагерь – самый эмоциональный вагон: истощённые тела, дикий страх в глазах людей, смотришь и действительно понимаешь, как тяжело было людям на войне. 

«Каждый человек живет на свете благодаря своим предкам. И память об этом - самое дорогое богатство. Мы не должны забывать, какой ценой достался нам мир. Это огромная, страшная, невосполнимая цена была заплачена за наше счастливое будущее и будущее наших потомков. История Великой Отечественной войны - это память народа, страны и каждой семьи. Пока мы помним прошлое, мы сохраняем будущее, такие проекты, как «Поезд Победы» помогают нам в этом» - комментирует заместитель руководителя Управление Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.

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