Минюст планирует душевые кабины в каждой камере новых СИЗО

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Министр юстиции заявил, что правила внутреннего распорядка не должны поражать человеческое достоинство.

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Минюст России планирует предусмотреть при строительстве новых СИЗО размещение душевых кабин в каждой из камер. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в программе " Диалог" на телеканале "Россия-24", пишет ТАСС.

"Правила внутреннего распорядка [в следственных изоляторах] не должны поражать человеческое достоинство в целом, мы идем и воплощаем там принцип разумности ограничений, то есть вот не нужно делать чего-то неразумное, в чем нет смысла", - сообщил министр, говоря о подготовленной новой редакции правил внутреннего распорядка.

Глава Минюста напомнил, что в действующих правилах закреплено право помещенных под стражу воспользоваться душем раз в неделю (женщинам и несовершеннолетним - не менее 2 раз в неделю - прим. ТАСС). "Раз в неделю - это вообще, мы уже живем в цивилизованном мире и никак нельзя это рассматривать в качестве нормальной вещи. Особенно, что касается беременных женщин. Мы считаем, что беременная женщина должна каждый день мыться", - заметил Чуйченко, говоря о подготовленных изменениях в правила внутреннего распорядка.

"Мы в будущие проекты (новых зданий СИЗО - прим. ТАСС) поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит, они должны там находиться в человеческих условиях", - подчеркнул Чуйченко.