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Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для пользователей самокатов

11 марта 2025 21:59
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Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность.

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

"Средства индивидуальной мобильности плотно входят в повседневную жизнь горожан, в разы ускоряя пешеходное перемещение. Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов. <...> В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность", — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции.

Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности до десяти километров в час при сближении с пешеходами.

"Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", — добавили в Минтрансе.

 

Фото: freepik.com

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