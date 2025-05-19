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Министерство информационной политики в Самарской области появится не раньше августа

19 мая 2025 13:11
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Министерство информационной политики в Самарской области появится не раньше августа

Губернатор Вячеслав Федорищев утвердил перечень мероприятий по созданию министерства информационной политики Самарской области.

Согласно документу, новое ведомство должно появиться к августу 2025 года.

Министерство информполитики образуется путем повышения в статусе одноименного департамента, действующего в структуре администрации самарского губернатора. Согласно дорожной карте по созданию нового органа власти, утвержденной указом губернатора №22-у от 5 мая, до конца этого месяца должен быть подготовлен проект структуры министерства, а также внесены изменения в структуру губернаторской администрации в связи с исключением из нее департамента информполитики. Также до 30 мая необходимо утвердить положение о создаваемом министерстве и определить его штатную численность. В срок до 30 июня планируется назначить министра, а до 30 июля – провести организационно-штатные мероприятия в администрации губернатора и собственно министерстве.

Министерство информационной политики станет 24-м в структуре областного правительства, а возглавить его должна нынешний руководитель соответствующего департамента Дина Черемушкина. Анонсируя ее назначение в начале 2025 года, губернатор Вячеслав Федорищев ставил задачу, чтобы в рамках деятельности будущего министерства информация, получаемая «от земли», «ежедневно и ежечасно» доводилась до правительства, чтобы «еще больше повышать оперативность принятия решений здесь и сейчас», пишет Обоз.инфо.

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