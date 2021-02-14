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Местами по Самарской области сохранится сильный ветер

14 февраля 2021 14:39
137
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 15 февраля местами по Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи.)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

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Комментарии

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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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