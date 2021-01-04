МЧС СО: Внимание! Не выходите на тонкий лед!

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Чтобы не открывать печальную статистику происшествий на водных объектах в новом году, в очередной раз напоминаем воздержаться от выхода на лед!

В 2020 году произошло 58 происшествий на воде и погибло 35 человек!

Подумайте о собственной безопасности!

Согласно ледовой обстановке, известно, что на реках Самарской области еще продолжается процесс ледообразования. На реках Сок, Самара, Большой Кинель, Чапаевка наблюдается ледостав, на реке Волга в районе г. Тольятти и г. Сызрань – ледостав, в районе г. Самары и с. Зольное – ледостав с полыньями.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской продолжают регулярно выезжать на водоемы и реки и беседуют с рыбаками, чтобы они проявляли сознательность и не пренебрегали собственной безопасностью.

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.

Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые любители зимней рыбалки! Тонкий лёд коварен! Задумайтесь! Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Взрослые и дети, ПОМНИТЕ: соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС