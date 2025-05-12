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МЧС СО: об оперативной обстановке в региoне

12 мая 2025 16:59
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С 5 по 12 мая на территории Самарской области произошло 105 техногенных пожаров. Погибли, к сожалению, 4 человека.

С 5 по 12 мая на территории Самарской области произошло 105 техногенных пожаров. Погибли, к сожалению, 4 человека.

7 мая в н.п. Старый Аманак Похвистневского района горел частный дом на площади 60 квадратных метров.

Погибли 3 женщины 64, 61 и 44 лет.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

11 мая в Жигулевске горела квартира на площади 20 квадратных метров. Погибла 85-летняя женщина.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.

Спасены на пожарах 5 человек:

7 мая в Центральном районе Тольятти горели домашние вещи в квартире на 5 квадратах. Пожарно-спасательные подразделения спасли 63-летнюю женщину.

10 мая в Кировском районе Самары горела кухня в квартире на 10 квадратах. Огнеборцы МЧС России спасли 4 человек. Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно.

Лесные пожары

За указанный период в регионе было ликвидировано 2 лесных пожара на площади менее 1 гектара в 64 квартале Рачейского лесничества и в 24 квартале Тольяттинского лесничества.

Палы сухой травы

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошел 41 пожар на общей площади менее 1 гектара. Возгорания зафиксированы на территории 5 городских округов и 17 муниципальных районов. Все очаги ликвидированы.

Водные объекты

8 мая в Самаре из реки Волга спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли погибшего 62-летнего мужчину.

МЧС России напоминает:

не оставляй без присмотра включённые электроприборы; почувствовал запах газа — перекрой подачу и сразу звони в аварийную службу; не кури в постели; не перегружай электросеть — пользуйся только исправными розетками; следи за состоянием электропроводки.

В случае пожара звони: 101 или 112.

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